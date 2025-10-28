Erste Schätzungen: Element Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Element Financial wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,325 USD aus. Im letzten Jahr hatte Element Financial einen Gewinn von 0,330 CAD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 301,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 730,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,32 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,18 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,02 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at