WKN DE: A1CV8L / ISIN: INE285A01027

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Elgi Equipments öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elgi Equipments gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,15 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elgi Equipments in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,16 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,83 INR je Aktie, gegenüber 11,09 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 38,52 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 35,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

