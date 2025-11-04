Ellington Financial Aktie

WKN DE: A2PFD8 / ISIN: US28852N1090

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ellington Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ellington Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,439 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ellington Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ellington Financial 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 96,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 76,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ellington Financial 54,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,74 USD im Vergleich zu 1,36 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 374,2 Millionen USD, gegenüber 371,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

