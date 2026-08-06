Ausblick: Embecta präsentiert Quartalsergebnisse

Embecta stellt am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,266 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,90 Prozent verringert. Damals waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 254,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Embecta einen Umsatz von 295,5 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at