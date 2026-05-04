Ausblick: Embecta stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Embecta stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,417 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Embecta 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Embecta 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 235,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Embecta 259,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,82 USD, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,07 Milliarden USD im Vergleich zu 1,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at