Emergent BioSolutions Aktie
WKN DE: A0LC2W / ISIN: US29089Q1058
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Emergent BioSolutions legt Quartalsergebnis vor
Emergent BioSolutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Emergent BioSolutions noch ein Gewinn pro Aktie von 1,19 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 145,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Emergent BioSolutions einen Umsatz von 222,2 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 735,0 Millionen USD, gegenüber 742,9 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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