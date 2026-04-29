Ausblick: Emergent BioSolutions legt Quartalsergebnis vor

Emergent BioSolutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Emergent BioSolutions noch ein Gewinn pro Aktie von 1,19 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 145,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Emergent BioSolutions einen Umsatz von 222,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 735,0 Millionen USD, gegenüber 742,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at