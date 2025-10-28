Ausblick: Emergent BioSolutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Emergent BioSolutions wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,047 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,06 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 30,68 Prozent auf 203,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 293,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 800,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

