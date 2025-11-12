Ausblick: Endeavour Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Endeavour Mining lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Endeavour Mining die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten schätzen, dass Endeavour Mining für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,529 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 868,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 962,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber -1,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,67 Milliarden CAD generiert wurden.

