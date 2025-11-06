Ausblick: Endeavour Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Endeavour Silver wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,032 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Endeavour Silver -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 131,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 72,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,034 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,180 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 430,5 Millionen USD, gegenüber 297,1 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at