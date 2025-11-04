Energy Recovery Aktie
WKN DE: A0NJUL / ISIN: US29270J1007
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Energy Recovery legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Energy Recovery präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,068 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Energy Recovery 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,9 Millionen USD – ein Minus von 22,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energy Recovery 38,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,568 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 151,3 Millionen USD, gegenüber 145,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
