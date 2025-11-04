Ausblick: ENGIE Brasil Energia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ENGIE Brasil Energia wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,165 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 475,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 457,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,634 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,04 Milliarden USD, gegenüber 2,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at