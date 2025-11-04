Ausblick: Enovix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Enovix gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,163 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enovix noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 84,03 Prozent auf 8,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Enovix noch 4,3 Millionen USD umgesetzt.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,591 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,6 Millionen USD, gegenüber 23,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at