Ausblick: Entegris zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Entegris stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,723 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,76 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 804,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 807,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,24 Milliarden USD generiert worden waren.

