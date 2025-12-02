Ausblick: EQB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EQB wird am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,00 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte EQB ein EPS von 1,95 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 307,6 Millionen CAD – ein Minus von 62,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EQB 823,7 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,36 CAD je Aktie, gegenüber 10,19 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,33 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at