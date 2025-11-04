Equinox Gold Aktie

Equinox Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PQPG / ISIN: CA29446Y5020

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Equinox Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Equinox Gold veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 731,5 Millionen USD für Equinox Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 584,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,508 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,16 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,61 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,07 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

