Ausblick: Ero Copper zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ero Copper wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,317 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ero Copper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 192,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 170,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,900 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 760,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 644,2 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at