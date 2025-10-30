Ausblick: Erste Group Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Group Bank öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,85 Prozent erhöht. Damals waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,30 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 47,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 13,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 25,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at