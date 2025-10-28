ESAB Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3DG4P / ISIN: US29605J1060
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: ESAB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ESAB lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ESAB ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 661,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 673,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,66 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ESAB Corporation Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: ESAB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: ESAB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: ESAB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: ESAB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ESAB Corporation Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ESAB Corporation Registered Shs When Issued
|97,50
|-6,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.