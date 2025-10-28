Ausblick: ESAB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ESAB lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ESAB ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 661,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 673,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,66 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at