Escorts Aktie
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Escorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Escorts lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Escorts die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 29,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Escorts ein EPS von 29,48 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Escorts nach den Prognosen von 11 Analysten 27,22 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,88 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 118,98 INR im Vergleich zu 115,04 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 110,93 Milliarden INR, gegenüber 102,17 Milliarden INR im vorigen Jahr.
