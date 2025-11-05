Esperion Therapeutics Aktie
Ausblick: Esperion Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Esperion Therapeutics stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 49,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 77,2 Millionen USD gegenüber 51,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 372,3 Millionen USD, gegenüber 332,3 Millionen USD im Vorjahr.
