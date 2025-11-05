Esperion Therapeutics Aktie

Esperion Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W1SJ / ISIN: US29664W1053

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Esperion Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Esperion Therapeutics stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 49,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 77,2 Millionen USD gegenüber 51,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 372,3 Millionen USD, gegenüber 332,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Esperion Therapeutics Inc 2,11 -15,05% Esperion Therapeutics Inc

