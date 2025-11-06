Essent Group Aktie

Essent Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Essent Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Essent Group wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,77 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Essent Group ein EPS von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Essent Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 315,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,72 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,10 USD im Vergleich zu 6,85 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
