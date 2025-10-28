Ausblick: Essex Property Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Essex Property Trust wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Essex Property Trust 1,84 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 472,1 Millionen USD gegenüber 450,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,64 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,54 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 1,88 Milliarden USD, gegenüber 1,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at