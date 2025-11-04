Ausblick: Establishment Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Establishment Labs lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,506 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Establishment Labs 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 52,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Establishment Labs 40,2 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,034 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 208,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 166,0 Millionen USD in den Büchern standen.

