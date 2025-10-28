Ausblick: Ethan Allen Interiors legt Quartalsergebnis vor

Ethan Allen Interiors lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,445 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ethan Allen Interiors noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 149,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ethan Allen Interiors einen Umsatz von 154,3 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 615,4 Millionen USD im Vergleich zu 614,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at