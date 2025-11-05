Eton Pharmaceuticals Aktie
Ausblick: Eton Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Eton Pharmaceuticals stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eton Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 98,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 20,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,173 USD je Aktie, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 78,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 39,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
