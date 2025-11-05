Eton Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2N38G / ISIN: US29772L1089

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Eton Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eton Pharmaceuticals stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eton Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 98,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 20,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,173 USD je Aktie, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 78,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 39,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
