Ausblick: Etteplan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Etteplan öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,107 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Etteplan noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 82,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 80,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,638 EUR je Aktie, gegenüber 0,410 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 365,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 361,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

