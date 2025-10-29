Ausblick: Eurobank Ergasias veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Eurobank Ergasias wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,094 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 14,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 45,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 835,8 Millionen EUR gegenüber 1,54 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,384 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,34 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 5,97 Milliarden EUR in den Büchern standen.

