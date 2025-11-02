EverQuot a Aktie

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: EverQuote A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

EverQuote A wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,383 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 166,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 144,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 648,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 500,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

