Erste Schätzungen: EverQuote A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EverQuote A lädt voraussichtlich am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,383 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,92 Prozent auf 166,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EverQuote A noch 144,5 Millionen USD umgesetzt.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 648,6 Millionen USD, gegenüber 500,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at