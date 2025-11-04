Everspin Technologies Aktie

Everspin Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AS0X / ISIN: US30041T1043

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Everspin Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Everspin Technologies stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Everspin Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,0 Millionen USD gegenüber 12,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 USD im Vergleich zu 0,040 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 54,8 Millionen USD, gegenüber 50,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

