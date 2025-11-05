Evertec Aktie
WKN DE: A1T8GY / ISIN: PR30040P1032
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Evertec legt Quartalsergebnis vor
Evertec wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,888 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Evertec im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 224,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,09 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,73 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 905,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 845,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evertec Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Evertec legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Evertec gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Evertec Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Evertec Inc
|24,20
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.