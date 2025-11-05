Ausblick: Evertec legt Quartalsergebnis vor

Evertec wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,888 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Evertec im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 224,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,09 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,73 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 905,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 845,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at