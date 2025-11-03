Everus Constr Group Aktie

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Everus Constr Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Everus Constr Group präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,617 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 830,6 Millionen USD gegenüber 761,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,38 Milliarden USD, gegenüber 2,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

