Ausblick: EVgo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

EVgo äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,087 USD. Dies würde einen Gewinn von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem EVgo -0,110 USD je Aktie vermeldete.

EVgo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,361 USD, gegenüber -0,410 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 365,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 256,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at