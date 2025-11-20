Evogene Aktie

WKN DE: A0Q7UP / ISIN: IL0011050551

20.11.2025 07:01:06

Ausblick: Evogene vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Evogene lädt am 20.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,410 USD. Dies würde einen Gewinn von 68,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Evogene -1,310 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Evogene nach der Prognose von 1 Analyst 0,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 63,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,150 USD im Vergleich zu -2,890 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 4,6 Millionen USD, gegenüber 8,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Evogene Ltd 1,11 -5,13% Evogene Ltd

