Ausblick: Evolus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolus wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,163 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 67,4 Millionen USD gegenüber 61,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,470 USD je Aktie, gegenüber -0,810 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 296,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 266,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at