Ausblick: Exchange veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Exchange wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,723 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,730 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 647,0 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 19,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 543,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,06 CAD, gegenüber 2,72 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2,49 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,06 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at