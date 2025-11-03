Ausblick: Expeditors International of Washington stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Expeditors International of Washington stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,39 USD aus. Im letzten Jahr hatte Expeditors International of Washington einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,72 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 9,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 10,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at