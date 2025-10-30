NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers betrug an diesem Tag 49,79 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,008 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 117,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 236,13 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 136,13 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Expeditors International of Washington eine Börsenbewertung in Höhe von 15,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at