Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers betrug an diesem Tag 49,79 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,008 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 117,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 236,13 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 136,13 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Expeditors International of Washington eine Börsenbewertung in Höhe von 15,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.mehr Nachrichten

30.10.25
 NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
23.10.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
20.10.25
 Erste Schätzungen: Expeditors International of Washington öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
16.10.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
09.10.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
02.10.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
25.09.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
18.09.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)