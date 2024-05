Ausblick: Expensify A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Expensify A lässt sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Expensify A die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Expensify A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 35,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,182 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 146,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 150,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at