Ausblick: Expensify A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Expensify A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,054 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 35,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Expensify A einen Umsatz von 35,4 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,146 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,120 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 144,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 139,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at