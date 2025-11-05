Expensif a Aktie
WKN DE: A3C7DV / ISIN: US30219Q1067
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Expensify A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Expensify A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,054 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 35,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Expensify A einen Umsatz von 35,4 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,146 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,120 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 144,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 139,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expensify Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Expensify A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Expensify A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Expensify Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Expensify Inc Registered Shs -A-
|1,37
|-12,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.