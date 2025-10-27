Ausblick: F-Secure gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

F-Secure äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,042 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte F-Secure 0,040 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,36 Prozent auf 36,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte F-Secure noch 36,4 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,144 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,120 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 147,4 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 146,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

