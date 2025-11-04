Fair Isaac Aktie

Fair Isaac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873369 / ISIN: US3032501047

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Fair Isaac präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fair Isaac äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fair Isaac 5,44 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 513,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 453,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 29,49 USD je Aktie, gegenüber 20,45 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

