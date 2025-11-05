Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie
Ausblick: Fairfax Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fairfax Financial äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 40,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 63,57 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,57 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 15,90 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 196,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 237,57 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 32,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 55,83 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
