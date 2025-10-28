Ausblick: Farmland Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Farmland Partners wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 52,10 Prozent auf 6,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,353 USD, gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 33,1 Millionen USD im Vergleich zu 58,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at