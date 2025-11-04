Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Fastly stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fastly wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fastly -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,07 Prozent auf 151,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Fastly noch 137,2 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,070 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 598,1 Millionen USD, gegenüber 543,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
