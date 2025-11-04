Fastly Aktie

Fastly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Fastly stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fastly wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fastly -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,07 Prozent auf 151,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Fastly noch 137,2 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,070 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 598,1 Millionen USD, gegenüber 543,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
