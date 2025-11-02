Ausblick: Federal A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Federal A wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Federal A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,47 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Federal A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 56,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 101,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 234,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,51 USD im Vergleich zu 16,44 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 398,7 Millionen USD, gegenüber 901,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at