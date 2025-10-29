Ausblick: Federal Signal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Federal Signal wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Federal Signal 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,97 Prozent auf 545,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 474,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,02 USD je Aktie, gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,11 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at