Federal Signal Aktie
WKN: 857967 / ISIN: US3138551086
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Federal Signal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Federal Signal wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Federal Signal 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,97 Prozent auf 545,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 474,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,02 USD je Aktie, gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,11 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
|
|
