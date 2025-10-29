Ausblick: Federated Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Federated Investors wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Federated Investors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Federated Investors nach den Prognosen von 4 Analysten 443,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 409,9 Millionen USD umgesetzt worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at