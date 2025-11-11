Ausblick: FFLSmidth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FFLSmidth wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,89 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,00 DKK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll FFLSmidth mit einem Umsatz von insgesamt 3,66 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,06 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 27,57 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,83 DKK, gegenüber 17,90 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 14,56 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 20,19 Milliarden DKK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at