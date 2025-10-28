Erste Schätzungen: FFLSmidth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FFLSmidth wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,66 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,00 DKK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,64 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 28,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FFLSmidth einen Umsatz von 5,06 Milliarden DKK eingefahren.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,81 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 17,90 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 14,57 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 20,19 Milliarden DKK in den Büchern standen.

